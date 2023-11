3 z 4

A tak Milan i Sasha prezentują się dziś. Musimy przyznać, że są totalnie uroczy i podobni do swoich rodziców - młodszy do mamy, starszy do taty. Jak sądzicie? Fotka chłopców w ciągu jednego dnia zebrała... prawie 2,4 mln polubień! :)

Zobacz: Jak dobrze znasz NAJWIĘKSZE wakacyjne hity? Sprawdź się! QUIZ!