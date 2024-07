To właśnie na Stadionie Narodowym podczas meczów Euro 2012 obiektywy fotoreporterów były skierowane na, wtedy jeszcze, anonimową piękność. Okrzyknięta później mianem "Miss Euro 2012", Natalia Siwiec wczoraj znów pojawiła się w tym samym miejscu. Już nie jako jeden z tysięcy widzów koncertu Madonny, a jako prawdziwa gwiazda.

Przy bramkach na Natalię czekali fotoreporterzy. I trzeba przyznać, że wyglądała naprawdę dobrze. Skórzane spodnie i rockowe botki, a do tego t-shirt z nadrukiem i wielkim dekoltem to bardzo udany zestaw. Co ciekawe, na t-shircie zamiast popularnego orzełka Natalia miała napisane hasło "I Am who I Am" ("Jestem kim jestem"). Czyżby w ten sposób chciała odgryźć się wszystkim złośliwym komentatorom?

Natalii towarzyszył mąż. Zabawa chyba była udana. Zobaczcie: