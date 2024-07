Sara Boruc skomentowała informację o ciąży Anny Lewandowskiej! Mecz Bayern Monachium-Atletico Madryt wielu zapamięta na długo. To właśnie we wtorek Robert Lewandowski po strzelonym golu ogłosił, że jego żona spodziewa się dziecka! To będzie pierwsze dziecko pary, na które długo czekali. Niedługo po geście Roberta Lewandowskiego, który z pewnością przejdzie do historii, informację o ciąży potwierdziła sama Anna Lewandowska oraz menadżer sportowca, Cezary Kucharski.

Już w przyszłym roku Anna i Robert Lewandowscy powitają na świecie maluszka, co spotkało się z dużym zainteresowaniem fanów sportowej pary. Na Instagramie potwierdziła to również trenerka. W mediach społecznościowych pojawiły się tysiące komentarzy, dopingujących przyszłych rodziców. Pod postem Ani Lewandowskiej na Instagramie nie zabrakło też wsparcia od jej przyjaciółki, Saru Boruc, która napisała zaledwie:

????❤️

Młodym przyszłym rodzicom jeszcze raz bardzo gratulujemy!

Sara Boruc skomentowała informację o ciąży Anny Lewandowskiej

Jako pierwszy informację ogłosił Robert Lewandowski