Od ostatniej niedzieli TVP ma nowy hit! Chodzi oczywiście o "Sanatorium miłości". Dwunastu uczestników w wieku 60+ wyjechało na 21 dni do sanatorium, nie tylko po to, by poddać się rehabilitacji, ale głównie, aby znaleźć miłość!

Jednym z bohaterów programu jest Cezary Mocek. 66-latek z Łodzi uwielbia taniec jednak od jedenastu lat brakuje mu partnerki do tańca. Czy w "Sanatorium miłości" Cezary znalazł bratnią duszę? Koniecznie zobaczcie, co powiedział reporterce Party!

Pierwszy odcinek programu obejrzało ok. 4 mln Polaków

