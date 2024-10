Liam Payne, były członek One Direction, zmarł tragicznie w Buenos Aires 16 października 2024 roku. Śmierć artysty wstrząsnęła fanami na całym świecie. Prokuratura w Argentynie ujawniła wyniki sekcji zwłok, które rzuciły nowe światło na dramatyczne okoliczności tej tragedii.

Oto wyniki sekcji zwłok Liama Payne'a

Raport sekcji zwłok ujawnił, że przyczyną śmierci były liczne urazy ciała, wynikające z upadku z trzeciego piętra hotelu, w którym przebywał Payne. Na ciele muzyka stwierdzono obrażenia typowe dla silnego uderzenia, w tym uszkodzenia narządów wewnętrznych. Choć obrażenia te wystarczyły, by wyjaśnić bezpośrednią przyczynę zgonu, badacze nie ograniczyli się do tych wniosków:

Liam Payne zmarł z powodu licznych urazów oraz wewnętrznego i zewnętrznego krwawienia spowodowanego upadkiem - przekazała argentyńska prokuratura.

W pokoju hotelowym Liama Payne'a znaleziono alkohol oraz substancje przypominające narkotyki. Prokuratura podejrzewa, że artysta mógł być pod wpływem tych środków w chwili upadku, co mogło wpłynąć na jego zachowanie. Aby wykluczyć wszelkie wątpliwości, zlecono dodatkowe badania toksykologiczne, które mają potwierdzić obecność tych substancji we krwi muzyka.

Śledczy na tym etapie wykluczyli udział osób trzecich w śmierci Payne'a. Wstępne dowody nie wskazują na to, by ktokolwiek przyczynił się do jego upadku, jednak badany jest wątek dwóch kobiet, które widziane były w hotelu przed śmiercią Payne'a. Prokuratura skupiła się więc na badaniu okoliczności, które mogły doprowadzić do tak tragicznego finału, zwracając szczególną uwagę na stan psychiczny artysty oraz potencjalne czynniki ryzyka.

Śmierć Liama Payne'a pozostawiła fanów i bliskich w szoku. Payne, mimo burzliwego życia osobistego, pozostawał popularny na scenie muzycznej, a jego twórczość była ceniona zarówno przez dawnych fanów One Direction, jak i nowe pokolenie słuchaczy. Tragedia rzuciła cień na jego karierę i przypomniała o problemach, z jakimi borykają się gwiazdy muzyki.

Co znaleziono w pokoju hotelowym Liama Payne'a?

Policja, przeszukując pokój hotelowy Liama Payne'a w Buenos Aires, natrafiła na istotne dowody, które mogą rzucić światło na okoliczności jego śmierci. Znaleziono tam butelki po alkoholu oraz substancje przypominające narkotyki. Te odkrycia sugerują, że Payne mógł być pod wpływem tych środków w chwili tragicznego upadku z balkonu. Prokuratura prowadzi dodatkowe badania, aby ostatecznie ustalić, czy narkotyki lub alkohol przyczyniły się do tego tragicznego zdarzenia.

