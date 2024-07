Data urodzenia: 7 kwietnia 1964 r.

Znak zodiaku: Baran

Zawód: aktor



Russell Crowe urodził się w Nowej Zelandii. Kiedy miał 4 lata, jego rodzice przeprowadzili się do Australii. W wieku 6 lat po raz pierwszy stanął przed kamerą. Zagrał wtedy sierotę w australijskim serialu "Spyforce".

Ale Crowe nigdy nie marzył o aktorstwie. Zawsze chciał zostać muzykiem, a występy na scenie pozwalały mu zarabiać pieniądze na realizację marzeń. W 1980 r. wydał nawet swój pierwszy singiel "I want to be like Marlon Brando". Założył też zespół Roman Antix, w który później zmienił nazwę na 30 Odd Foot of Grunts. Zresztą do dziś Russell występuje z nimi na scenie.

Jednak Crowe powrócił do aktorsktwa. Po doskonałej kreacji w filmie "Romper Stomper" został zauważony i doceniony na świecie. Sharon Stone obsadziła go w swoim westernie "Szybcy i martwi". Potem przyszła kolej na rewelacyjnie zagranie role w takich hitach jak "Tajemnice Los Angeles", "Informator" i oczywiście najgłośniejsza z nich w "Gladiatorze". Russel Crowe stał się jednym z najbardziej popularnych aktorów W Hollywood.