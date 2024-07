Rozwód Małgorzaty i Jacka Rozenków to w ostatnich tygodniach najgłośniejszy temat w show-biznesie. Chociaż tabloidy prześcigają się w ujawnianiu nowych faktów, tylko magazynowi "Party" udało się dotrzeć do zdjęć, na których para jest w trakcie załatwiania ostatnich formalności u notariusza.

Reklama

Znajomy Rozenków zaprzecza jakoby Jacek i Małgorzata dysponowali do podziału kwotą 4 milionów złotych.

-Ta kwota jest wyssana z palca. Pewnie chcieliby tyle mieć, ale ich majątek jest o wiele skromniejszy. Podobną bzdurą są plotki, że zamierzają do siebie wrócić – mówi osoba z otoczenia pary w rozmowie z "Party".

Jak dowiedziało się „Party”, wniosek rozwodowy jest już przygotowany i nie zawiera on orzeczenia o winie ani Jacka, ani Małgorzaty. Choć Rozenkowie chcą się rozstać jak najszybciej, to najbliższe święta planują jednak spędzić razem - ze sobą i z dziećmi, "po bożemu". Przypomnijmy: "W Wigilię wszyscy usiądą do stołu. Po bożemu"

Reklama

Historia miłości Jacka i Małgorzaty Rozenków: