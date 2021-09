Róża Kozakowska zdobyła złoto na paraolimpiadzie. Przez lata była ofiarą ojczyma: "Leżałam w kałuży krwi"

To był polski dzień na mistrzostwach Europy w Berlinie! W jeden wieczór nasza ekipa zgarnęła aż 3 złote medale. Największą bohaterką tego dnia okazała się być Justyna Święty-Ersetić, która w ciągu półtorej godziny zdobyła dwa złote medale! Organizatorzy imprezy jednak po raz kolejny źle potraktowali polską ekipę... Dlaczego? Justyna Święty-Ersetić zdobyła złoty medal w biegu na 400 metrów! Choć na początku nie prowadziła, na ostatniej prostej przyspieszyła i przegoniła wszystkie rywalki! Organizatorzy imprezy tak ułożyli plan, że Justyna, jak i Iga Baumgart-Witan musiały startować w kolejnym biegu zaledwie półtorej godziny później. Nie miały wiele czasu na odpoczynek, ale i tak stanęły na wysokości zadania i w sztafecie kobiet 4x400 metrów zdobyły złoty medal! Skład Polek: Małgorzata Hołub-Kowalik, Iga Baumgart-Witan, Patrycja Wyciszkiewicz, Justyna Święty-Ersetić. Tego dnia swoją wielkość udowodnił po raz kolejny Adam Kszczot. Polak został mistrzem Europy w biegu na 800 metrów! To jego trzeci złoty medal na ME. Idź złoto do złota❗🥇🇵🇱 Profesor Adam Kszczot po raz trzeci mistrzem Europy na 800 metrów! 🔥 Świetnie pobiegli też pozostali Polacy! 👏👏👏 #tvpsport #Berlin2018 Więcej o finałowym biegu tu ➡ https://t.co/om37JFkAFd pic.twitter.com/BDYHDBlKSC — TVP Sport (@sport_tvppl) 11 sierpnia 2018 I choć to był polski dzień na ME w Berlinie, a Justyna Święty-Ersetić stała się bohaterką, bowiem zdobyła w tak krótkim czasie dwa złote medale, organizatorzy zignorowali jej sukces. Na oficjalnym profilu ME na Twitterze, European Athletics codziennie wybierane jest przez fanów wydarzenie dnia. Organizatorzy przedstawiają nominowanych, a fani głosują. Mimo zdobycia dwóch złotych medali, Justyna nawet nie znalazła się wśród nominowanych, co zauważyło wielu...