Roxie Węgiel ma dość hejtu i planuje przerwę w karierze? Wiemy, jak wygląda prawda!

Teraz chce nacieszyć się braciszkiem – Tymkiem, który przyszedł na świat na początku lutego – rozpisują się portale i sugerują, że Roksana Węgiel jest zmeczona hejtem, potrzebuje odpocząć i dlatego zawiesza karierę.

Tylko czy tak właśnie prawda?

Nie, wokalistka kalendarz ma wypełniony koncertami aż do połowy września”, zapewnia magazyn "Party" Tomasz Mosiłek, project manager z Universal Music.



Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że młodziutka artystka w lutym nagrała kolejną reklamę i cały czas koncertowała, a teraz wyjeżdża na tydzień na Dominikanę. Jednak nie sama! Zabrała sobą średniego brata – 9-letniego Maksymiliana oraz tatę, Rafała. Nie są to jednak rodzinne wakacje, bo mama Roksany została w domu z najmłodszym synkiem, zaledwie kilkutygodniowym, Tymkiem.

Roksana występuje na Dominikanie w ramach imprezy „Eska odwołuje zimę”.

O najbliższe plany zapytaliśmy samą gwiazdę.

U mnie wszystko gra! Nie wiem, skąd wzięła się plotka, że smuci mnie hejt i planuję przerwę w karierze. Byłam na święta trochę dłużej w domu. Cieszę się też, że Tymuś jest z nami. To mały słodziak. W szkole też idzie mi dobrze. Stopniowo zdaję egzaminy, bo mam indywidualny tok nauczania i czas do końca roku szkolnego, by wszystko pozaliczać", powiedziała „Party” Roxie.