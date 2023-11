1 z 7

Ruszyła wielka promocja -55 % w Rossmann! Od 9 października trwa akcja "Piękny początek sezonu" dzięki której możecie zaszaleć na zakupach i kupić swoje ulubione kosmetyki w niższych cenach. Z promocji może skorzystać każdy, kto zarejestruje się w Klubie Rossmann.

Przypominamy, że trwająca właśnie promocja jest ważna jedynie przy zakupie minimum 3 różnych produktów do makijażu. Jeśli więc chcecie np. kupić trzy takie same podkłady, nie bedziecie mogli skorzystać z rabatu. Każdy klubowicz Rossmann może skorzystać z promocji -55% jedynie trzy razy.

Wielka promocja w Rossmann to świetna okazja, żeby uzupełnić swoją kosmetyczkę albo zrobić prezenty dla swoich bliskich. My znaleźliśmy kilka kosmetycznych hitów, które zamierzamy upolować na zakupach! Zobaczcie, jakie kosmetyki skradły nasze serca! Korzystając z promocji -55% możecie je kupić w świetnych cenach. Przypominamy, że akcja trwa do 19 października!

