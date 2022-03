Jak już wiadomo, Piotr Kraśko zastąpi Justynę Pochankę w "Faktach" oraz w "Faktach po Faktach". Tym samym dziennikarz po 4 latach żegna się z "Dzień Dobry TVN". Kinga Rusin zamieściła wpis na Instagramie, w którym pogratulowała swojemu serdecznemu koledze nowego stanowiska, a także przyznała, że przed nimi będą teraz nowe wyzwania! Co te słowa mogą oznaczać? Fani w komentarzach pod postem niepokoją się, że gwiazda również opuści program śniadaniowy! Sprawdźcie szczegóły! Czy Kinga Rusin opuści "Dzień Dobry TVN"?! Niektórych fanów zaniepokoił ostatni wpis gwiazdy na Instagramie! W poniedziałek 13 lipca media obiegła informacja o odejściu Justyny Pochanke z "Faktów" TVN i TVN24. Dziennikarka była prowadzącą tego serwisu informacyjnego przez 19 lat! Nie planowałam tego, ale takie nieplanowane decyzje są najuczciwsze. A to jest moja decyzja. Chciałam się z Wami pożegnać - napisała w pożegnalnym mailu do pracowników "Faktów" i TVN 24, o czym informuje Press.pl We wtorek 14 lipca pojawiły się kolejne informacje dotyczące tego, kto zastąpi Justynę Pochankę w "Faktach". Jak się okazało będzie to Piotr Kraśko, który przez ostatnie 4 lata razem z Kingą Rusin prowadził "Dzień Dobry TVN". Z tego też względu dziennikarza nie zobaczymy już w programie śniadaniowym. Jego serdeczna przyjaciółka, z którą przez ostatnie lata prowadził ten program, zamieściła w sieci gratulacje. Dodała także, że przed nimi są teraz nowe czasy i nowe wyzwania. Piotrek @p_krasko , Bracie! ♥️ Teraz już mogę publicznie powiedzieć: GRATULACJE i Powodzenia w FAKTACH TVN! To były wspaniałe wspólne cztery lata w Dzień Dobry TVN! A takich zdjęć już więcej nie będzie... 😉...