Pod koniec czerwca w mediach pojawiła się informacja, że popularna aktorka Roma Gąsiorowska urodziła swoje drugie dziecko. Gwiazda wraz ze swoim partnerem, Michałem Żurawskim powitali na świecie córeczkę Jadwigę. Jest to ich drugie wspólne dziecko, razem wychowują już 2-letniego synka Klemensa. Przypomnijmy: Roma Gąsiorowska po raz drugi została mamą. Kiedy wróci do pracy?

Gąsiorowska i Żurawski rzadko pojawiają się na imprezach branżowych, zazwyczaj wybierając tylko premiery filmów w których grają. Nie inaczej było wczoraj podczas uroczystej emisji filmu "Miasto 44" na Stadionie Narodowym. Roma po raz pierwszy od narodzin pokazała się publicznie, towarzysząc partnerowi - aktorowi wspomnianej produkcji. Patrząc na to jak wyglądała aktorka, mamy wrażenie, że ciężko jej wrócić do formy sprzed ciąży - a może to tylko kwestia zmęczenia i źle dobranego stroju?

Jak oceniacie jej stylizację?

