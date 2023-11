W niedzielę wieczorem w Sewilli rozdano prestiżowe nagrody MTV Europe Music Awards 2019. Już wczoraj dowiedzieliśmy się, że tegoroczną polską zwyciężczynią została młodziutka Roksana Węgiel, która otrzymała statuetkę w kategorii "Najlepszy polski artysta", pokonując tym samym Dawida Podsiadło czy Darię Zawiałow. Roksana nie tylko otrzymała nagrodę, ale także miała okazję wystąpić na scenie podczas gali MTV EMA 2019, a wcześniej zaprezentowała się na czerwonym dywanie. Zobaczcie poniżej, jak wyglądała!

Roksana Węgiel zachwyciła na MTV EMA 2019

Roksana Węgiel ma mnóstwo sukcesów na swoim koncie - wygraną "The Voice Kids" oraz Eurowizję Junior 2018. Statuetka MTV EMA 2019 to kolejna nagroda do jej kolekcji. Nie da się ukryć, że z każdą kolejną nagrodą i każdym kolejnym pojawieniem się na czerwonym dywanie Roksana Węgiel zyskuje coraz więcej pewności siebie. To widać nawet w jej stylizacjach!

Tym razem Roksana Węgiel zaprezentowała się w obcisłym błyszczącym kombinezonie i nie da się ukryć, że w takim wydaniu jeszcze jej nie widzieliśmy! Stylizacja była bardzo odważna i niejedna dorosła gwiazda z pewnością chętnie postawiłaby na taki look, bo nie dało się obok niego przejść obojętnie!

A wy co sądzicie o stylizacji Roksany?

East News