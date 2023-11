Ale wiadomość! Roksana Węgiel, która wygrała ostatnią edycję Eurowizji Junior. poprowadzi kolejną odsłonę muzycznego konkursu! Okazuje się, że to właśnie młoda piosenkarka będzie gospodynią show, które zostanie zorganizowane w Gliwicach. Impreza odbędzie się już 24 listopada! Kto jeszcze poprowadzi Eurowizję Junior 2019? Wiemy! To nowe gwiazdy TVP!

Oprócz Roksany Węgiel Eurowizję Junior poprowadzą także Ida Nowakowska oraz Aleksander Sikora! Idę Nowakowską widzowie doskonale znają z takich programów jak "Dance, dance, dance" czy "Pytanie na śniadanie". Aleksander Sikora również niedawno dołączył do grona prowadzących poranne show TVP. Teraz przed nowymi gwiazdami TVP kolejne wyzwanie! Co o nim mówią?

„Wydaje mi się, że to co kocham najbardziej to dzieci, ich pasję, prawdę, którą mają w sobie. Te dzieci, które występują na Eurowizji są takie, jeszcze niezniszczone przez ten cały świat, więc jestem podekscytowana, że będę mogła być w środku tej atmosfery” – powiedziała Ida Nowakowska

„Jesteśmy niezwykle zaszczyceni, że spotkamy się z widzami w Gliwicach, to jest niezwykłe przedsięwzięcie i TVP od dawna przygotowuje się do tego, byśmy 24 listopada spotkali się w Gliwicach - mówił Olek Sikora (więcej: tutaj).