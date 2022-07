Robert Lewandowski już wkrótce zmieni klub? W mediach pojawiła się informacja, że o transfer Polaka stara się Chelsea Londyn. Według "Daily Mirror" angielski klub chce wykorzystać sytuację gorszego okresu Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium. Piłkarz nie kryje rozczarowania ostatnim sezonem oraz brakiem wparcia kolegów z klubu, którzy nie pomogli mu zdobyć tytułu Króla Strzelców Bundesligi. Czy kryzys Lewandowskiego w Bayernie doprowadzi Polaka do zmiany klubu? "Daily Mirror" nie kryje radości i twierdzi, że byłoby to "mistrzowskie posunięcie"! Ponadto pokazuje bardzo dobre statystyki w sezonie 2016/2017 (43 gole i 10 asyst w 47 meczach wszystkich rozgrywek)! Zobacz też: Menadżer Lewandowskiego szczerze o piłkarzu: "Jeszcze nigdy nie widziałem, aby był tak rozczarowany". O co chodzi? Robert Lewandowski przejdzie do Chelsea Londyn? Klub Chelsea Londyn szykuje się do odejścia Diego Costy, który szykuje się od powrotu do Atletico Madryt. To właśnie jego miejsce miałby zająć Robert Lewandowski. "Daily Mirror" pisze o tym, że klub jest gotowy złożyć Bayernowi Monachium niezwykle atrakcyjną ofertę. Pada kwota około 100 milionów euro. Czy faktycznie dojdzie do transferu Roberta Lewandowskiego do Chelsea Londyn? Wcześniej pisało się, że o Polaka stara się klub Real Madryt . Na razie Robert Lewandowski odpoczywa po sezonie, ciesząc się urokami Mazur. Towarzyszy mu żona Anna oraz córka Klara. Czy całą trójkę już wkrótce czeka przeprowadzka do Londynu? Polecamy: Lewandowscy zarabiają miliony i chętnie się nimi dzielą! Aż TYLE pieniędzy przeznaczyli na akcje charytatywne! Więcej: KULTOWE ZDJĘCIA Lewandowskich! Anna i Robert Lewandowscy o związku w gorącej sesji Robert Lewandowski zmieni klub? Anię i Klarę czeka przeprowadzka do Londynu?