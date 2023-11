1 z 5

Ups... Robert Lewandowski zaliczył wpadkę? "Lewy" to zdecydowanie jeden z najlepiej ubranych i wystylizowanych piłkarzy. Fani zachwycają się jego wyglądem, który jednak ostatnio "nieco" się zmienił. Kilka tygodni temu Robert Lewandowski postanowił przefarbować włosy na bardzo jasny blond. Wielka metamorfoza sportowca nie wszystkim przypadła do gustu, internauci w zdecydowanej większości apelowali do piłkarza, żeby jak najszybciej wrócił do starego koloru włosów.

Rozjaśniając swoje włosy Robert Lewandowski nie przewidział chyba jednego... odrostów! "Lewy" pokazał właśnie, jak wygląda z ciemnymi odrostami na włosach! Jak się prezentuje? Ocenę pozostawiamy Wam :) Zobaczcie zdjęcie Roberta na następnej stronie.

