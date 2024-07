Tak, udało się! Robert Lewandowski przełamał złą passę i strzelił swojego pierwszego gola na Euro 2026 podczas meczu Polska-Portugalia. W drugiej minucie Robert zachwycił wszystkich swoim golem i Polska przez chwilę prowadziła w ćwierćfinale. Warto dodać, że gol Roberta to prawdziwy rekord na Euro 2016 - to najszybciej strzelony gol na tych mistrzostwach! Niestety przewaga Polaków nad Portugalią nie trwała długo, ponieważ kilkanaście minut później padł drugi gol - tym razem ze strony Portugalczyków. Ania Lewandowska jest jednak zachwycona pięknym golem Roberta Lewandowskiego, o czym poinformowała na Facebooku.

Gol Lewandowskiego wyglądał tak.

A co mówią eksperci o grze Polaków? Na razie studzą emocje, ponieważ twierdzą, że Ronaldo nie pokazał jeszcze wszystkich swoich możliwości, a Polacy za krótko utrzymują się przy piłce - tak uważają komentatorzy radiowej "Jedynki". Nieco pozytywniej wypowiedział się o grze Polaków dziennikarz sportowy Krzysztof Stanowski.

A tak generalnie to mamy nad tym meczem znacznie większą kontrolę niż się spodziewałem. Do wygrania. Nie na luzie, ale do wygrania - napisał na Twitterze Krzysztof Stanowski.