Rihanna i ASAP Rocky po raz pierwszy pokazali się po aresztowaniu rapera

Anna Lewandowska podzieliła się z fanami bardzo uroczym zdjęciem. Trenerka i jej mąż są zazwyczaj bardzo zapracowani, do tego dochodzi jeszcze opieka nad dwoma przesłodkimi córkami i w codziennym pędzie czasem brakuje chwili dla siebie. Jednak Robert Lewandowski i jego żona dbają o to, by móc od czasu do czasu wybrać się na romantyczną kolację. Oboje wtedy pięknie się ubierają i celebrują wspólne chwile. Anna Lewandowska pochwaliła się zdjęciem tuż przed wyjściem z ukochanym. Fani nie tylko rozpływają się nad miłością pary, ale także zachwycają się tym, jak Lewandowscy wyglądają. Trzeba przyznać, że dali pokaz prawdziwego szyku! Anna Lewandowska zachwyciła stylizacją na randkę z Robertem Lewandowskim: "Gorąca para" Za Anną i Robertem Lewandowskimi bardzo intensywny czas. Trenerka oczywiście ani na chwilę nie zwalnia i właśnie rozpoczęła produkcję własnych ziół "Healthy by Ann" a także wydawała autorski kalendarz. Co więcej, małżeństwo odebrało ostatnio bardzo ważne nagrody za swoje osiągnięcia. Anna Lewandowska nie kryła łez, gdy otrzymała nagrodę w kategorii "bizneswoman roku" zaś kilka dni później Robert Lewandowski otrzymał ogromne wyróżnienie, jakim jest złoty but. Okazji do świętowania jest więc mnóstwo i dlatego para wybrała się na romantyczną kolację. Jak na prawdziwą randkę przystało, oboje ubrali się bardzo elegancko i stylowo. Anna Lewandowska postawiła na przepiękną, czarną, obcisłą sukienkę od Yves Saint Laurent, która doskonale podkreśliła jej sylwetkę. Do tego Anna dopasowała buty na specyficznym, bardzo ostatnio modnym obcasie. Ten model to absolutny hit sezonu od Amina Muaddi. Sandałki, które ma na sobie gwiazda kosztują aż 5 tysięcy złotych! Do całego zestawu Ania dobrała wspaniałą torebkę, zdecydowany...