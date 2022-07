Rafalala zdradza, jak kazała Sebastianowi Fabijańskiemu do siebie mówić. Uderzyła też w Maffashion

Nie milkną echa po aferze z udziałem Maffashion i Sebastiana Fabijańskiego, w której ogromną rolę odegrała również Rafalala. Transpłciowa skandalistka po głośnym wywiadzie, w którym w ostrych słowach wypowiedziała się na temat dziecka byłych partnerów, po raz kolejny postanowiła zabrać głos w sprawie. Rafalala nie tylko uderzyła w Maffashion, ale zdradziła szczegóły swojej zażyłości z Sebastianem Fabijańskim.

Rafalala uderza w Maffashion i zdradza szczegóły znajomości z Sebastianem Fabijańskim

Od czasu rozstania Maffashion i Sebastiana Fabijańskiego na jaw wychodzą nowe fakty odnośnie rozpadu ich związku. Co więcej, sprawy nie ułatwia niedawna afera z Rafalalą, a także głośny wywiad aktora, w którym Sebastian Fabijański przyznał się do zdrady i skomentował swoje spotkanie z transpłciową skandalistką, do którego doszło podczas narkotykowego odurzenia. Z czasem artysta wyznał, że także Maffashion miała romans co sprawiło, że w sieci zawrzało. Również Rafalala nie pozostała obojętna na ujawnione informacje i w głośnym wywiadzie z Plejadą uderzyła nie tylko w byłych zakochanych, ale też ich synka.

Maffashion w mocnych słowach skomentowała oburzającą wypowiedź Rafalali. I gdy wydawać by się mogło, że zarówno blogerka, aktor jak i skandalistka zdecydowali się wyciszyć medialną batalię, Rafalala zdecydowała się na kolejną rozmowę z mediami. W rozmowie z o2.pl Rafalala wróciła pamięcią do głośnego spotkania z Fabijańskim.

- Ciężko mi powiedzieć, dlaczego, pewnie jakieś głupie żarty. On też kiedyś mówił do mnie "Edyta" w żartach, bo tak mu kazałam mówić. Uważam, że to jest fajne, seksowne imię - wyznała.

Jak się okazuje, mimo afery Rafalala wciąż ciepło wypowiada się na temat Sebastiana Fabijańskiego zdradzając, że łączy ich zamiłowanie do sztuki.

- Mamy w sobie bardzo podobną wrażliwość, podobne gusta filmowe, mamy taką wiedzę, że możemy porozmawiać na temat teatru. [...] Sebastian jest bardzo emocjonalny. Ja bardziej panuję nad emocjami, jestem chłodniejsza.

Rafalala odniosła się także do emocjonującego wywiadu artysty, w którym Sebastian Fabijański opowiedział o narkotykach, zdradzie i spotkaniu w Rafalalą.

- Fajnie, że się otworzył. Uważam, że to jest akt odwagi. Ale myślę, że to jest taka szczerość, która jest dla niego mieczem obosiecznym. Niektórzy powiedzą, że "aktorzyna gra", ale niektórzy to docenią.

Dla Maffashion kontrowersyjna celebrytka była mniej wyrozumiała.

- To jest taka dziewczyna, która odgrywa rolę takiej zwykłej dziewczyny. Myślę, że mnóstwo ludzi ma dosyć patrzenia na idealne życie, które przedstawiają ludzie z Instagrama. Ona idzie w tę stronę. Tacy ludzie nudzą, irytują.

Myślicie, że blogerka odpowie na te słowa?

