Rafał Maślak i Kamila Nicpoń już wkrótce powiedzą sobie "TAK"! Mister Polski 2014 i jego narzeczona od jakiegoś czasu przygotowują się do ślubu, który według naszych informacji odbędzie się już w wakacje! Czy przyszły pan młody wybrał już strój na zbliżającą się uroczystość? Kto w ich związku dba o to, żeby ceremonia była dopięta na ostatni guzik? Posłuchajcie, co w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle zdradził Rafał Maślak!

Reklama

Na swój ślub wybrał frak, smoking a może garnitur?

Zobacz także: TYLKO U NAS! Znamy szczegóły ślubu Rafała Maślaka i Kamili Nicpoń. Panna młoda zaskoczy nie tylko gości...

Reklama

Rafał Maślak opowiedział o przygotowaniach do ślubu.