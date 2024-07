Kilka tygodni temu odbyły się wybory Mistera Polski 2014. Tytuł najprzystojniejszego Polaka zdobył Rafał Maślak, 25-letni strażak ochotnik. Od momentu pierwszej publikacji o modelu na łamach naszego serwisu, jego kariera potoczyła się w błyskawicznym tempie. W ciągu zaledwie kilku dni Rafał udzielił mnóstwo wywiadów, odwiedził dwie telewizje śniadaniowe i niebawem zadebiutuje na salonach. Przypomnijmy: Oto najprzystojniejszy Polak. Ma się czym pochwalić

Model prowadzi też na co dzień bloga RM Lifestyle, na którym prezentuje męskie stylizacje i sposoby na wyrzeźbienie sylwetki. W tej kwestii akurat nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z ekspertem, bo jego ciało rzeczywiście prezentuje się imponująco. Jednak nie zawsze tak było, a przed laty Maślak był przysłowiowym "szczypiorem". Mister Polski opublikował na Facebooku zdjęcie sprzed kilku lat, gdzie nie może pochwalić się efektownymi mięśniami. Jego zdaniem to przykład na to, że ciężką pracą można osiągnąć wymarzoną i muskularną sylwetkę.

Tak Mister Polski 2014 prezentował się kiedyś. Jego przemiana robi wrażenie?

Galeria seksownych zdjęć Rafała Maślaka: