Przed Rafałem Brzozowskim prawdziwa próba. Polski gwiazdor w tym roku reprezentuje Polskę na konkursie Eurowizji. Przy okazji swojego występu pojawia się na arenie europejskiej, udziela wywiadów, opowiada o swojej karierze muzycznej i piosence, z którą startuje do konkursu: "The Ride". Artysta szczególnie zapadł w pamięć Norwegom dzięki wywiadowi, jakiego udzielił jednemu z najsławniejszych portali zajmujących się Eurowizją. Nie dość, że świetnie poradził sobie z językiem angielskim, to jeszcze popisał się błyskotliwością i dużą dawką poczucia humoru. Jak Rafał nauczył się tak płynnie mówić po angielsku? Czy inwestował w prywatne lekcje, a może oglądał... "Przyjaciół" w oryginale? Muzyk dzieli się prostym, ale bardzo skutecznym sposobem. Posłuchajcie sami!

Rafał Brzozowski nie ma łatwo ze swoim występem. Jego piosenka nie jest oceniana najwyżej przez ekspertów czy bukmacherów, on natomiast się tym nie przejmuje i zapowiada, że da z siebie wszystko.