Radzimir Dębski nagrał nowy utwór "3cities" i stworzył do niego teledysk. Utwór już podbija serca internautów, a odsłuchać go można m.in. na oficjalnym fanpage'u muzyka. Kompozytor w kilkuminutowym utworze chciał połączyć klimat trzech wyjątkowych i wielkich miast: Nowego Jorku, Paryża i Warszawy. Radzimir Dębski zrobił to za pomocą nut, które odzwierciedlają atmosferę tych trzech miejsc. Do tego powstał ciekawy i oryginalny teledysk oraz sesja zdjęciowa. Zobaczcie koniecznie!

