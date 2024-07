Radek Pestka chwali Jessikę Mercedes.

Radek Pestka najpierw skrytykował Jessikę Mercedes w jednym z wywiadów, a teraz ją chwali! Czy relacje zwycięzcy Top Model z blogerką poprawiły się? Sprawdźcie, co powiedział Radek Pestka o pracy Jessiki Mercedes! Kilka miesięcy temu Radek w jednym z wywiadów powiedział, że Jessica Mercedes w porównaniu z Maffashion jest... nudna:

Z dziewczyn, to wiadomo, Maffashion tak najbardziej, bo to jest tak, że Jessica Mercedes się nudzi po jakimś czasie, a Maffashion cały czas coś robi i jest coś nowego, i to jest fajne. -mówił jeszcze jakiś czas temu.