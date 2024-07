Radek Pestka zostanie modelem w Londynie? Dzień po wygraniu "Top Model" Radek dostał propozycję pracy od dyrektora agencji MiLk z Wielkiej Brytanii, który przyjechał do Warszawy szukać nowych twarzy.

Radek świetnie mówi po angielsku, więc natychmiast oczarował wszystkich. Zaproponowano mu, by przyjechał w lutym do Londynu – mówi „Party” Małgorzata Leitner, właścicielka agencji Avant Models, która teraz w Polsce opiekuje się karierą Pestki.

Ale Radek będzie tam nie tylko chodził po wybiegu i pozował do sesji. Agencja MiLk chce go też zatrudnić jako konsultanta do spraw mediów społecznościowych – Pestka będzie doradzać, jak budować relacje z internautami. I na pewno się w tym sprawdzi, bo jak sam twierdzi, tom właśnie dzięki swojej aktywności na Instagramie, Facebooku i Snapchacie wygrał „Top Model”. Ale przed wyjazdem do Londynu też będzie miał co robić. Jak dowiedziało się „Party”, Radek ma wziąć udział w sesji reklamowej dla firmy Apart. Do tego Radek nadal chce działać w blogosferze. Tu także widzi swoją przyszłość!

