Po seansie "Dziewczyn z Dubaju" znaczna część widzów stwierdziła, że Doda postanowiła pokazać Radka Majdana w niezbyt korzystnym świetle. Choć jego imię i nazwisko nie pada w trakcie filmu, media szybko powiązały go z jedną z postaci pojawiających się na ekranie. Trzeba przyznać, że scena, o której zrobiło się głośno, jest bardzo sugestywna. Doda chciała odgryźć się na swoim byłym mężu?

Radek Majdan był pierwowzorem postaci z filmu Dody?

Oficjalnie Doda nie potwierdziła, że w jej filmie znalazła się postać inspirowana Radosławem Majdanem. Porównania jednak nie wzięły się znikąd. Na słynną już scenę nie trzeba czekać długo, ponieważ pojawia się na początku filmu. Oglądające telewizję bohaterki "Dziewczyn z Dubaju" rozmawiają o piłkarzu, który ma blond włosy i cienką opaskę na głowie. Jedna z kobiet chwali się, że miała z nim romans, a na pamiątkę wytatuowała sobie na karku jego inicjały, czyli... "RM"!

Twórcy filmu poszli o krok dalej. Postać piłkarza-kobieciarza widzimy również w scenie seksu grupowego, do którego dochodzi w szatni. Nic dziwnego, że po premierze "Dziewczyn z Dubaju" wokół Radka Majdana zrobiło się głośno.

Radek Majdan komentuje wymowne sceny z "Dziewczyn z Dubaju" i wbija szpilę Dodzie

Podczas otwarcia pierwszego stacjonarnego butiku Małgorzaty Rozenek-Majdan zapytaliśmy jej męża, co sądzi o sugestywnych scenach, które pojawiły się w "Dziewczynach z Dubaju". Radek Majdan dał jasno do zrozumienia, że nie przejmuje się tym, co robi jego była żona. Przypomniał też, że Doda obecnie mierzy się z poważnymi problemami.

Leżącego się nie kopie - powiedział ostro.

Sportowiec najprawdopodobniej miał na myśli fakt, że Doda rozwiodła się z Emilem Stępniem, z którym pracowała nad "Dziewczynami z Dubaju". Producentka nie pojawiła się na premierze filmu. Z jej relacji wynika, że utrudniano jej montaż. W dodatku jej byłemu partnerowi postawiono wiele poważnych zarzutów.

Warto przypomnieć, że Radek Majdan i Doda byli małżeństwem tylko przez trzy lata. Po licznych skandalach i oskarżeniach o niewierność ich związek się rozpadł, a para rozstała się w bardzo złych relacjach, które do dzisiaj nie uległy poprawie. Zobaczcie, jak mąż Małgorzaty Rozenek-Majdan skomentował obecność postaci piłkarza w "Dziewczynach z Dubaju".

