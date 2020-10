Kasia Cichopek zaliczyła wstydliwą wpadkę na wizji... Chyba nikt nie chciałby być na jej miejscu 

Programy na żywo mają to do siebie, że czasami możemy zostać bohaterami niekontrolowanych wpadek. Tak było w przypadku Kasi Cichopek, która podczas sobotniego wydania "Pytania na śniadanie" musiała zmierzyć się z mało komfortową sytuacją. A wszystko przez uroczego gościa!

Prezenterka na szczęście podeszła do tego z humorem! Zobaczcie, co wydarzyło się na oczach milionów widzów.

Zobacz także: Kasia Cichopek odejdzie z "M jak miłość"? Jak pogodzi pracę z prowadzeniem "Pytanie na śniadanie"?

Wpadka Kasi Cichopek w "Pytaniu na Śniadanie"

Kasia Cichopek sprawdza się w nowej roli. Od niedawna wraz z Maciejem Kurzajewskim dołączyła do grona gospodarzy "Pytania na śniadanie". Na pierwszą wpadkę nie musiała długo czekać, pomógł jej w tym uroczy zwierzęcy gość. W studio pojawiły się szczeniaki, co miało zachęcić widzów do adopcji bezdomnych zwierząt ze schronisk. Kasia Cichopek wzięła jednego pieska na kolana a on niedługo później... załatwił się na nią!

Jednak prezenterka ani przez chwilę nie zawstydziła się z powodu tego incydentu:

Słuchajcie, ja się nie gniewam. Jestem doświadczoną mamą, mam również psa, także przeżyłam już wszystko.

Niedługo później wspomniała niewinną wpadkę i swój mokry sweter na Instagramie:

Miałam mały, mokry 💦 wypadek ze szczeniaczkiem 🐶 na kolanach 😂 ale sytuację uratował @steuermark papierowym ręcznikiem 🧻. Dzięki Kuba 😘

Kasia Cichopek wybrnęła z niekomfortowej sytuacji z humorem i klasą. Gratulujemy tak szybkiego odnalezienia się w niefortunnej sytuacji!

Zobacz także: "Pytanie na śniadanie" ma 18 lat, a jego gwiazdy odpowiadają na najbardziej nurtujące widzów pytania!

Kasia Cichopek zaliczyła wpadkę podczas "Pytania na śniadanie". Jeden z piesków, który znajdował się w studio załatwił się na jej sweter.

To nie pierwsza wpadka, którą można było obejrzeć podczas emisji "Pytania na śniadanie". Jedną z najbardziej zaskakujących ale również dramatycznych wpadek był występ Pana Ząbka, podczas którego magik przebił gwoździem rękę Marzeny Rogalskiej.

Kilka tygodniu temu Marzena Rogalska ponownie stała się bohaterką internetu niedługo po tym, jak zarwał się pod nią hamak: