Już w czwartek, 13 września, na antenie Polsatu zobaczymy 136. odcinek "Przyjaciółek" (czyli 2. odcinek 12. sezonu) i poznamy dalsze losy Ingi (Małgorzata Socha), Patrycji (Joanna Liszowska), Anki (Magda Stużyńska) i Zuzy (Anita Sokołowska). W 136. odcinku Stefa zacznie namawiać Zuzę i Jaśka (Marek Bukowski), by wzięli ślub. Czy para zdecyduje się na szybką ceremonię? Tymczasem Anka zacznie pomagać Pawłowi (Bartek Kasprzykowski) w szukaniu pracy - umówi go na rozmowę kwalifikacyjną z kolegą. Dorota (Agnieszka Sienkiewicz) zdradzi Indze, czy wyszła za mąż dla pieniędzy! Co jeszcze w nowym odcinku serialu? Zobaczcie zwiastun!

Zuza weźmie szybki ślub z Jaśkiem?

Mat. prasowe

Dorotka wyszła za mąż z miłości czy dla pieniędzy?

