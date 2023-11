1 z 5

Już dziś 5. odcinek "Przyjaciółek". Poznamy dalsze losy Ingi (Małgorzata Socha), Patrycji (Joanna Liszowska), Zuzy (Anita Sokołowska) i Anki (Magda Stużyńska). U dziewczyn wciąż gorąco! Patrycja chce zajść w ciążę z Wiktorem, choć może to zagrozić jej życiu. Zuza pragnie wyznać Jankowi, że nie jest ojcem Grzesia, natomiast Inga wdała się w romans z byłym mężem. Jak to wszystko się skończy? Znamy już dalsze losy "Przyjaciółek" i to z 8. odcinka! Zobaczcie galerię zdjęć!

