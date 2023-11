W 12. sezonie "Przyjaciółek" Inga (Małgorzata Socha) nie ma łatwego życia! Gruszewska straciła pracę, żyje z aliementów, ma problemy z nastoletnią córką Hanią, a do tego byli partnerzy dają jej w kość. Wszystko jednak wskazuje na to, że Inga poprawi swoje relacje z Andrzejem, byłym mężem. To właśnie on przyjdzie do niej na... manicure! Tego z pewnością nikt się nie spodziewał! Koniecznie zobaczcie tę scenę - gwarantujemy, że rozbawi was do łez!

Inga spotka się z Andrzejem!

Gruszewska zrobi byłemu mężowi... manicure!