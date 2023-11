Reklama

"Przyjaciółki" miały być emitowane tylko przez jeden sezon, ale widzowie pokochali ten serial. To dla nich stacja zadecydowała o nakręceniu kolejnych serii. I choć już 17 maja zobaczymy ostatni odcinek "Przyjaciółek" 11., w tym samym czasie ruszą prace na planie 12. sezonu!

Co się wydarzy w nowych odcinkach, które zobaczymy w Polsacie już we wrześniu? Nicole Bogdanowicz zdradziła, że jej bohaterka będzie szalenie zakochana w Rafale, a jej rodzicie... No właśnie. Ankę i Pawła najwyraźniej czeka kolejny małżeński kryzys!

Nicole Bogdanowicz wciela się w postać Julki w serialu "Przyjaciółki"

Jej rodzice znów będą musieli walczyć o swoją miłość.

