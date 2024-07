Anna Lewandowska ewidentnie nie chce być tylko żoną sławnego męża. Ciężko pracuje na swoje sukcesy i daje z siebie 100%. Swoją premierę ma właśnie jej pierwsza książka "Żyj zdrowo i aktywnie z Anną Lewandowską", której wróży się spory sukces na rynku wydawniczym. Zobacz: Fragmenty książki Anny Lewandowskiej. To będzie bestseller

W debiutanckiej publikacji Anna proponuje zestawy ćwiczeń i zdrowe przepisy, dzięki którym łatwiej będzie o wysportowaną sylwetkę i dobre samopoczucie. Pierwsze egzemplarze Lewandowska rozesłała rodzinie i przyjaciołom. Na Facebooku pochwaliła się pierwszą recenzją swojego dzieła , które zarekomendowała jej przyjaciółka, tajemnicza Agnieszka. Być może Anna Lewandowska miała na myśli Agnieszkę Wesołowską, która ostatnio opowiedziała o łączącej ich przyjaźni. Przypomnijmy: Lewandowska zmieniła dietę Wesołowskiej

Wzruszona Lewandowska opublikowała na Facebooku zdjęcie z następującym podpisem:

Dzisiaj dostałam piękną wiadomość od bliskiej mi osoby... Szczerze? Wzruszyłam się do łez!!!!!!!!!!!!!

"Anulka, dotarła do mnie książka! Jest tak piękna, ze szkoda mi słów- jeszcze nie miałam kiedy zacząć czytać, ale jest tak cudna, że chce się ja ciagle kartkować. Przy kasie ślicznie się do mnie uśmiechałaś, więc kupiłam też Galę. A pisze, by Ci powiedzieć, że jestem taaak dumna! I podziękować, że pojawiałaś się w moim życiu, bo dajesz mi tyle siły i energii, że mam ochotę działać i robić w swoim życiu więcej i więcej! Jesteś najbardziej inspirującą i motywującą osobą, jaką poznałam!!! Dziękuję, że jesteś!"

Agnieszko - DZIĘKUJĘ!