Premier apeluje do seniorów: "Seniorzy muszą pozostać w domach. Od tego zależy Wasze życie"!

Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej poinformował, że cmentarze dzień poprzedzający Wszystkich Świętych i Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny będą zamknięte. Na tę decyzję miał wpływ duży wzrost zachorowań na koronawirusa w ostatnim czasie. Jednak to nie wszystko! Premier zwrócił się do seniorów z wyjątkowym apelem...

Mateusz Morawiecki podczas czwartkowej konferencji zwrócił się bezpośrednio do seniorów, mówiąc:

Mój apel do seniorów. Drodze nasi rodzice, dziadkowe, to wasze zdrowie i wasze życie jest najbardziej zagrożone. To wynika jednoznacznie z tabeli śmiertelności, którą dzień po dniu analizujemy. Powyżej 70 roku życia to zagrożenie rośnie absolutnie gwałtowanie - powiedział wprost premier rządu.