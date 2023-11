1 z 6

Popek pojawił się konferencji prasowej promującej wiosenną ramówkę Polsatu. Kontrowersyjny raper i zawodnik MMA będzie jedną z gwiazd w hitowym show tanecznym stacji. Jego partnerką w "Tańcu z Gwiazdami" będzie Janja Lesar. Już w najbliższy piątek zobaczymy pierwsze zmagania Popka w "Tańcu z Gwiazdami". Raper pojawił się na prezentacji ramówki w bardzo... "grzecznej" stylizacji. ;) Jednak nie przeszkodziło mu to skupić na sobie całej uwagi fotoreporterów! Skutecznie przyciągał do siebie zainteresowanie, pozując do zdjęć. Choć Popek wzbudza skrajne opinie, to jedno jest pewne - nie da się obok niego przejść obojętnie!

