Eurowizja w tym roku wróciła do łask Telewizji Publicznej. Po ponad dwuletniej przerwie stacja zdecydowała się wysłać naszego reprezentanta na największy festiwal muzyczny w Europie. Wybór padł na Donatana i Cleo, którzy zajęli wysokie, 14. miejsce. Gdyby jednak nie głosowanie jury, nasz duet zajął by jeszcze wyższą, 5. pozycję. Przypomnijmy: Szok! Polska zajęłaby 5 miejsce na Eurowizji. Wszystko przez jury

Do ostatniej chwili ważyły się losy udziału Polski w Eurowizji w przyszłym roku. Dziś poznaliśmy oficjalną decyzję. TVP wyśle polskiego reprezentanta do Wiednia, ponieważ tam odbędzie się finał. Podobnie jak w tamtym roku, wybierze go specjalna komisja, której skład nie jest jeszcze znany. Widzowie obejrzą na żywo obydwa półfinały - we wtorek 19 maja i czwartek 21 maja - oraz finał Eurowizji w sobotę 23 maja.

Kto powinien reprezentować nasz kraj? Po zebraniu w naszej redakcji wybraliśmy kilka najodpowiedniejszych typów. Niektóre propozycje przyjmijcie z przymrużeniem oka :)

Kogo widzielibyście na Eurowizji w przyszłym roku?

