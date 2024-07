Zakończył się mecz Polska-Irlandia! Nasza reprezentacja wygrała 2:1, a zwycięskiego gola strzelił Robert Lewandowski. Co to oznacza? Jedziemy na Euro 2016 do Francji. Piłkarskie szaleństwo ogarnęło całą Polskę, a na ten jeden wieczór gwiazdy stały się kibicami polskiej reprezentacji.

Na Stadionie Narodowym naszej drużynie kibicowali m.in. Monika Olejnik (ona od dawna kibicuje reprezentacji), Magda Steczkowska, Cezary Pazura, Leon Myszkowski i Karolina Szostak. Z awansu cieszyła się zagorzała fnka piłki nożnej - Maryla Rodowicz. Z sukcesu na profilach FB cieszyły się też inne gwiazdy - do tej pory nie znaliśmy ich jako wielbicieli futbolu - Magda Gessler, Karolina Malinowska, Paulina Krupińska, Dawid Kwiatkowski czy Sylwia Grzeszczak.

Magda Steczkowska:

Jesteśmy! ????????????@leon_myszkovsky @sashaaa_52 #piotrkrolik #stadionnarodowy Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Magda Steczkowska (@magdasteczkowska) 11 Paź, 2015 o 11:38 PDT

Karolina Szostak:

#zaczynamy#poranek#stadionnarodowy#polsatnews#mecz#polska#irlandia#kibicujemy#czekamy @tvpolsat #polsatsport Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika @karolinaszostak 10 Paź, 2015 o 9:14 PDT

Cezary Pazura:

Już za chwilę.... Z Żoną Kapitana#rl9 #azposufit #reprezentacja Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Cezary Pazura (@czarekpazura) 11 Paź, 2015 o 12:38 PDT

Monika Olejnik:

Maryla Rodowicz:

Sylwia Grzeszczak: