Po poruszającej przemowie Magdaleny Adamowicz, wdowy po zamordowanym prezydencie Gdańska, głos zabrałą Antonina, starsza córka Pawła Adamowicza. We wzruszający sposób podziękowała swojemu tacie za całe jego życie.

Najdroższy tatulku, chce ci dziś podziękować za całe życie, które spędziłeś z nami. Za nasze wieczorne spacery z twoim ulubionym pieskiem Zeusem. Za to, że nauczyłeś mnie miłości do książek, historii, ciekawości świata. Za to, że najpiękniej na świecie potrafiłeś czytać i opowiadać. Że zawsze miałeś czas, by wytłumaczyć mi sprawy, których nie rozumiałam. Za nasze wspólne długie rozmowy. Za czas, którego nie miałeś wiele, który cały czas dawałeś mi i mojej siostrzyczce. I za to, kiedy mówiłeś mi kiedy czas kończyć było zabawę i brać się za pracę.