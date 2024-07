Nowe doniesienia w sprawie Magdaleny Żuk. Koleżanka tragicznie zmarłej 27-latki zwróciła się z wzruszającą prośbą do znajomych dziewczyny. W wywiadzie dla portalu WirtualnaPolska.pl, koleżanka Żuk poprosiła, by na uroczystości pogrzebowe przynieść słoneczniki, które miałby być ulubionymi kwiatami Magdaleny Żuk.

Miło by jej było "zobaczyć" je przy pożegnaniu. To ostatnia "rzecz", jaka by ją bardzo ucieszyła i jaką ja mogę jej podarować, i podziękować za ten krótki czas razem - zdradziła koleżanka Magdaleny Żuk w rozmowie z WP.