Piotr Żyła zdecydował się zabrać głos w sprawie rozstania z żoną Justyną. Justyna Żyła oskarżyła go o to, że zostawił ją z dziećmi dla kochanki. Jak sytuacja wygląda z perspektywy skoczka? Żyła zaczął od tego, że na jego kiepską formę z pewnością wpłynęła jego sytuacja rodzinna.

Na pewno problemy prywatne wpływają. Zawsze to się odbija na psychice. Myślałem, że to nie ma znaczenia, ale w jakimś stopniu to miało wpływ - powiedział Piotr Żyła.