Granie u niego stało się ryzykowne. Po skandalu związanym z „Polityką” mówi się, że aktorzy Patryka w telewizji publicznej raczej pracy nie dostaną.

Jako aktor Patryka Vegi bardzo się z tego cieszę. Ostatnio zresztą odmówiłem udziału w jednej produkcji TVP. Mogę więc głośno powiedzieć: dla telewizji publicznej nie gram!

Czy aktor powinien się tak mocno angażować w politykę?

Nie mamy wyjścia. Żyjemy w czasach, gdy trudno się nie interesować tym, co się dzieje. Doszło to takiego momentu, że propaganda stała się codziennością. Kiedy włączam telewizor, to przestaję wierzyć w to, co się dzieje. Ja się przeciwko temu buntuję. Najgorsze jest to, że te debaty trwają także w mediach społecznościowych, gdzie z ludzi wylewa się taka agresja, że nie da się z nimi dyskutować. Ludzie ze strachu i braku wiedzy stają się agresywni, a nienawiść przenosi się na ulicę. W dodatku dawanie zgody na lincz odbywa się pod przykrywką Kościoła i chrześcijańskich wartości. Tego wcześniej nie było. To jest dla mnie sytuacja przerażająca.

Zdarza ci się usuwać hejterskie komentarze na Facebooku czy Instagramie?

Jeżeli wpisy hejterskie nie są poparte żadnymi argumentami, tylko chamstwem, to automatycznie zgłaszam profil do administratora Instagrama jako szerzenie mowy nienawiści albo go blokuję. Nie chcę, żeby tacy ludzie mieli na moim profilu możliwość wypowiadania się. Wcześniej próbowałem z nimi prowadzić dyskusje, ale to z reguły nic nie daje. Jeśli ktoś używa argumentów, że na przykład środowisko LGBT uderza w chrześcijaństwo, to jest to tak absurdalne, że nie ma miejsca na dyskusję.