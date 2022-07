Piotr Kupicha trafił do szpitala. Nie życzy sobie odwiedzin żony. Skomentowała! 

Piotr Kupicha podpadł swojej żonie? Lider zespołu "Feel" w wyniku poważnej kontuzji trafił do szpitala, gdzie musiał przejść operację. Wokalista opublikował na Facebooku krótkie nagranie na którym widać go w towarzystwie pielęgniarek. Piotr Kupicha zwrócił się do swoich fanów, a nagranie ze szpitala skomentowała jego żona, która zdradziła, że muzyk nie chciał, żeby odwiedzała go w szpitalu.

Żona Piotra Kupichy zaskoczona nagraniem męża ze szpitala

Zaledwie kilka dni temu lider zespołu Feel doznał poważnej kontuzji. Okazało się wówczas, że Piotr Kupicha naderwał ścięgno Achillesa - do kontuzji doszło podczas gry w piłkę nożną. Od tamtej chwili artysta poruszał się o kulach, a później musiał przejść operację. Piotr Kupicha trafił do szpital, skąd zwrócił się do swoich fanów.

- Za każde ciepłe slowo - dziekuje❤️, za ciepłe myśli - dziekuje❤️. Już po operacji👍. Kochani moi cala reszta bez zmian widzimy się na koncertach , na naszym jubileuszu Top of the Top Sopot Festiwal

i mamy potwierdzenie że wspólnie odkryjemy 7 niebo, czyli 7 stan, reszta hiciorow bez zmian😂😘❤️

Kocham Was ludziska😊- napisał Piotr Kupicha.

Zobacz także: Mąż Kourtney Kardashian, Travis Barker przerwał milczenie. Jak się czuje po tym, jak trafił do szpitala?

Nagranie Piotra Kupichy w towarzystwie pielęgniarek zaskoczyło jego żonę, która postanowiła opublikować krótki komentarz w sieci. Okazuje się, że wokalista nie chciał, żeby żona odwiedzała go w szpitalu!

- "Nie odwiedzaj mnie" mówił kochany mąż. "Nie fatyguj się, daleko, nie ma sensu". Dieta szpitalna będzie w domu przez miesiąc wobec powyższego- napisała ukochana artysty.

Zobacz także: Edyta Pazura miała wypadek na 60. urodzinach Cezarego Pazury. Trafiła do szpitala

Liderowi zespołu "Feel" życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!

Zobacz także: Marcin Prokop pokazał zdjęcie ze szpitala i apeluje "Uważajcie na siebie"! Co się stało?

Przypominamy, że artysta i Ewelina Sienicka już od kilku lat tworzą szczęśliwy związek. W 2014 roku na świecie pojawiła się ich córka, a w 2018 roku Piotr Kupicha i jego partnerka wzięli ślub.