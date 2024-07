O tym, że Katy Perry i Robert Pattinson są gwiazdami, które uwielbiają dobrą zabawę wiadomo nie od dziś. Aktora i piosenkarkę łączy również przyjaźń, co w show-biznesie zdarza się rzadko. W sieci furorę robi właśnie wideo, jak para śpiewa w duecie podczas karaoke.

Filmik pochodzi z 2008 roku, gdy Pattinson wyrastał na gwiazdę sagi "Zmierzch", a Perry promowała debiutancki album "One of the Boys". Gwiazdy w jednym z klubów próbowały śpiewać przebój Boyz II Men "I''ll Make Love to You". W pewnym momencie Katy dała się ponieść zabawie i usiadła aktorowi na kolanach. Przypomnijmy, że w tamtym czasie przystojniak spotykał się z Kristen Stewart.

