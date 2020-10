Między kandydatkami Dawida pojawił się konflikt? Kandydatki rolnika są o siebie zazdrosne? Patrząc na zwiastun najnowszego odcinka "Rolnik szuka żony" wszystko wskazuje na to, że w domu Dawida zrobi się nerwowo. A co słychać u pozostałych rolników i ich kandydatek? Spójrzcie tylko na TO nagranie. W sieci pojawił się gorący zwiastun programu TVP!

Zwiastun nowego odcinka "Rolnik szuka żony"

W minioną niedzielę fani niestety nie zobaczyli nowego odcinka "Rolnik szuka żony". Emisja programu została odwołana ze względu na mecz reprezentacji Polski w piłce nożnej. Na szczęście już w najbliższą niedzielę, 18 października, Telewizyjna Jedynka pokaże premierową odsłonę hitu o poszukujących miłości rolnikach. Co tym razem wydarzy się w programie?

Kandydatki i kandydaci Magdaleny, Macieja, Pawła, Józefa oraz Dawida zobaczą, jak wygląda codzienność na wsi. Czy zobaczymy, jak między rolnikami a ich faworytkami rodzi się uczucie? Wszystko wskazuje na to, że w domu Dawida zrobi się gorąco!

Zaczyna zgrzytać - przyznała kandydatka Dawida .

A co wydarzy się u pozostałych uczestników siódmej edycji "Rolnik szuka żony". Magda zaciągnie swoich kandydatów do ciężkiej pracy, Józef zaproponuje swoim kandydatkom wspólny trening, a Paweł wybierze się na romantyczną randkę z Natalią!

Zobaczcie gorący zwiastun nowego odcinka "Rolnik szuka żony"! Będziecie oglądać? My z pewnością!

