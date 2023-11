1 z 4

Pierwsza miłość

Kolejny sezon "Pierwszej miłości" wróci na antenę Polsatu już we wrześniu. Fani mogą być pewni, że jest na co czekać! Jeszcze przed wakacjami byliśmy świadkami kilku dramatycznych zwrotów akcji. Szczególnie Marysia (Aneta Zając) wpakowała się w poważne tarapaty! Żona Domańskiego nieumyślnie doprowadziła do wypadku, w wyniku którego zginął jej prześladowca. Słuchając złych doradców uciekła z miejsca wypadku...

Jak potoczą się losy Marysi? Czy będzie musiała odpowiedzieć za to, co zrobiła? Odpowiedzi znajdziesz w naszej galerii!

