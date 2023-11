1 z 6

W "Pierwszej miłości" czeka nas mnóstwo emocji i dramatów. Co dalej z Pawłem (Michał Malinowski) i jego zdrowiem? Czy po tragicznej w skutkach walce wróci do pełnej sprawności? Okazuje się, że będą z tym problemy. I to tak duże, że bohater zdecyduje się popełnić samobójstwo...

Przeżyje? Umrze? Czy ktoś go uratuje? Sprawdźcie co w najbliższych odcinkach serialu "Pierwsza miłość" - od poniedziałku do piątku w Polsacie o godz. 18.

