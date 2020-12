Michał Wiśniewski bardzo czeka na narodziny swojego drugiego synka. „Imię wybrane, wyprawka kupiona, mebelki złożone”, napisał na Instagramie Wiśniewski. Wokalista skręcił łóżeczko już w połowie listopada, ostatni raz zrobił to 18 lat temu dla syna Xaviera. Śmiał się, że zrobił to, chociaż nie potrafi w ścianę wbić gwoździa. Teraz z żoną Polą Wiśniewską czekają na Falca Amadeusa. Skąd pomysł na takie imię – zastanawiają się fani? Michał zainspirował się wielkim przebojem z lat 80. „Rock me Amadeus” austriackiego wokalisty o pseudonimie Falco, który miał wielki talent i stał się międzynarodową gwiazdą i milionerem już w wieku 25 lat.

Kiedy piąte dziecko Michała Wiśniewskiego przyjdzie na świat?

Jak dowiedziało się „Party”, piąte dziecko Wiśniewskiego urodzi się na początku roku. Chłopczyk będzie miał ośmioro rodzeństwa, również o bardzo ciekawych imionach: Xaviera (18), Fabienne (17), których mamą jest Mandaryna, Etiennette (14) i Vivienne (12), które Michał ma z Anną Świątczak, oraz czwórkę dzieci Poli Wiśniewskiej, żony gwiazdora.

Xavier, pierwszy syn Michała Wiśniewskiego, jest już pełnoletni!

