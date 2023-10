Pełnomocnik Stuu właśnie przekazał. Wszyscy byli w błędzie, ujawnia prawdę o zatrzymaniu

W Wielkiej Brytanii doszło do tzw. obywatelskiego zatrzymania Stuu Burtona. Pełnomocnik youtubera mówił o pobiciu, któremu zaprzeczyła już Sylwester Wardęga. Na fragmencie nagrania, które trafiło do sieci widać, jak wyglądała cała sytuacja... Jest nagranie z zatrzymania Stuu. Co tam się wydarzyło? "Pandora Gate" zatacza coraz szersze kręgi, a sprawą nieodpowiednich treści wysyłanych do nieletnich zajęła się już prokuratura. To nie wszystko! Sprawa nie jest też obojętna grupie Anonymous, która poinformowała, że przygląda się sprawie. Tymczasem w środę wieczorem doszło do zatrzymania Stuarta Burtona w Wielkiej Brytanii w jednym ze sklepów. O zatrzymaniu poinformował Wardęga i Konopskyy: Watahańczycy zatrzymali w sklepie w Luton podejrzanego (otrzymałem film). Przekazali go angielskiej policji. Jeśli policja w Anglii dostała już informacje od polskich służb to prawdopodobnie jest zatrzymany (a to możliwe, bo policja pytała dziś o Stuu w Domu X) to mogli go wypuścić. Nie został pobity, a tylko zatrzymany i przekazany służbom - napisał na Instagramie Sylwester Wardęga. Teraz do sieci trafiło nagranie z zatrzymania Stuu Burtona. Youtuber leżąc na podłodze, czekał na przyjazd policji: @daro.k1 calosc ig daro_mnswr #stuu #stuuburton #pandoragate #wardega #konopskyy ♬ dźwięk oryginalny - daroo.k1 Zobacz także: Anna Markowska o "Pandora Gate": "To nie jest to, na co dziewczynki powinny patrzeć" Internauci są mocno podzieleni po zatrzymaniu Stuu. Z jednej strony piszą o tym, że sprawą powinna jednak zająć się policja, ale nie wierzą w pobicie: Tak się kończy kariera ,czy można upaść niżej Możliwe że leży bo został pchnięty i kazali mu leżeć to przyjazdu policji A on z siebie ofiarę...