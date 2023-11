Paweł Adamowicz co roku ochoczo włączał się w działania WOŚP. Tuż przed zamachem z dumą pisał na Facebooku, że pobił swój rekord, jeśli chodzi o sumę zebranych pieniędzy.

- 5613,11 zł - taką kwotę udało mi się zebrać w tegorocznym 27. finał WOŚP w Gdańsku ????????????. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy wrzucali pieniądze do mojej puszki i pomogli pobić mój osobisty rekord ❤️. Na wsparcie WOŚP jest jeszcze sporo czasu. Zachęcam tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, do wyjścia z domu i przyłączenia się do dobrej zabawy. Gramy przy Złotej Bramie do godz. 21:00 ???? - napisał Paweł Adamowicz.