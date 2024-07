Już za 9 dni czeka nas wielki koncert Sylwestrowy w Polsacie, na którym wystąpi cała plejada gwiazd polskiej sceny muzycznej. Największe emocje wzbudza występ Dody, która na ten wyjątkowy wieczór szykuje premierę singla oraz kilka swoich największych hitów. Zaśpiewa również cover Cher. Przypomnijmy: Doda szykuje na Sylwestra Polsatu wielkie show. Wiemy, co dokładnie zaśpiewa

To, że to Doda może być największą gwiazdą Sylwestra, wcale nie przeszkadza m.in. Paulinie Sykut, która będzie miała okazję go poprowadzić. W rozmowie z "Party" prezenterka cieszy się, że poprowadzi koncert pełen gwiazd. Wymieniając artystów występujących na scenie w Gdyni najbardziej podkreśliła obecność Dody, przy okazji wyznając, czy lubi koleżankę z branży:

Sykut: Zapowiada się pięknu wieczór, bo wystąpią u nas największe gwiazdy: Krawczyk, Ewelina Lisowska, Sylwia Grzeszczak, Mrozu, Kamil Bednarek, Kombii, Enej, uczestnicy TTBZ. Będziemy przy okazji obchodzić 35-lecie Oddziału Zamkniętego. Wystąpi również Doda!!

Party: Lubisz Dodę?

Sykut: Pewnie, że lubię.

Party: Nie wypada ci chyba inaczej powiedzieć.

Sykut: Mówię jak najbardziej serio.



Paulina zdradziła również, jaka jest w pracy:

Nie jestem typem słodziaka, który ciągle mówi do innych: "kotku", "kochanie". W pracy jestem bardzo konkretna u trzymam nerwy na wodzy. Pod wpływem emocji łatwo można kogoś zranić - przekonuje



