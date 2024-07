Paulina Sykut w 8. miesiącu ciąży w "Tańcu z Gwiazdami"! Brzuszek ukryła pod piękną żółtą suknią!

1 z 5

Paulina Sykut-Jeżyna kwitnie w ciąży! Mimo że to już ósmy miesiąc, Sykut nie zamierza zwalniać na razie tempa - pracuje na planie "Tańca z Gwiazdami", i jak sama mówi, czuje się świetnie! Paulina w ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" wyglądała przepięknie. Gwiazda założyła szeroką żółtą suknię z oryginalnymi rękawami i mocno wyciętym dekoltem. Suknia płynęła - była aż do samej ziemi!

My musimy przyznać, że przez całą ciążę Paulina Sykut-Jeżyna wygląda bardzo szczupło. Wszyscy zastanawiają się, jak ona to robi. Rozwiązanie tej zagadki jest proste - to zasługa idealnie dopasowanych do odmiennego stanu gwiazdy strojów, które maskują brzuszek. Naszym zdaniem, prezenterka w ciąży wygląda fenomenalnie, chociaż przyznać musimy, że ostatnio brzuszek Pauliny urósł już znacznie i chowanie go pod szerokimi sukniami już nie jest takie proste! ;)

Zobaczcie więcej zdjęć w naszej galerii, jak Paulina prezentowała się w ostatnim odcinku Tańca z Gwiazdami!

Zobacz też: Paulina Sykut-Jeżyna skradła show w Tańcu z Gwiazdami. Ten jej dekolt... Zobaczcie zdjęcia!